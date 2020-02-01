Пока в регионе нет ни одного человека, заболевшего коронавирусом.

Во Владимирской области создали оперативный штаб по коронавирусу, в который вошли представители Роспотребнадзора и департамента здравоохранения администрации региона.Отмечается, что несмотря на то, что в мире еще не создали вакцину от коронавирусной инфекции 2019-nCoV, медорганизации Владимирской области уже «обеспечены достаточным количеством противовирусных препаратов», хватает и масок, и других средств индивидуальной защиты, припасены расходные материалы для отбора проб и проведения лабораторных исследований.Разработан также чёткий алгоритм действий медиков при подозрении на наличие у пациента коронавируса.По данным на 31 января 2020 года ни одного случая заболевания коронавирусом в регионе не зарегистрировано.