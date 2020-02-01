В Москве на 99-м году жизни умер Борис Зубарев. С 1976 по 1987 год он занимал должность заместителя министра геологии СССР. Причиной смерти бывшего высокопоставленного чиновника стал сердечный ..

В Москве на 99-м году жизни умер Борис Зубарев. С 1976 по 1987 год он занимал должность заместителя министра геологии СССР.Причиной смерти бывшего высокопоставленного чиновника стал сердечный приступ. Известно, что Зубарев является ветераном Великой Отечественной войны. Он служил летчиком-истребителем.