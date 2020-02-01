По версии следствия, он получил взятку в 1,1 миллиона рублей

Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения для заместителя главного врача больницы скорой помощи "Красный крест" Александру Певунову. Ему предстоит пробыть под домашним арестом до 27 марта.По версии следсвенного комитета региона, заместитель руководителя Красного креста в начале июля прошлого года волучил взятку в 1,1 миллиона рублей, за что обещал посодействовать в заключении двух государственных контракта на поставку рентгеновского оборудования.