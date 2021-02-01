Скоро в телеэфире!

- Во Владимире прошли публичные слушания о проезде у стадиона «Торпедо». Какой выход из ситуации предлагают участники?- Благотворительность против пандемии. Каким ещё медорганизациям области оказали волонтёрскую помощь?- И книжные сокровища теперь под надежной защитой. Чем уникально новое книгохранилище Владимиро-Суздальского музея-заповедника?Итоги понедельника корреспонденты "Вестей" подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!