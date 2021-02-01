Вложения, которые «Т Плюс» направит в городскую систему теплоснабжения до конца действия концессионного соглашения составят 8,9 млрд рублей.

Основная дилемма любого теплоснабжающего предприятия – как совместить сдерживание роста цен и модернизацию теплосетей. К 2020 году износ котельных в России превышает 50%, а трубопроводы выработали свой ресурс на 63%. Среди них – 22% ветхих инженерных коммуникаций. Теплопотери поставщиков ресурсов достигают 20%. Всё это говорит о необходимости обновления отрасли.Что не так?Во время онлайн-конференции на тему: «Альткотельная». Как это работает?», заместитель генерального директора по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов поделился выводами компании о сложившейся ситуации и рассказал о новой модели рынка тепла, которую компания активно внедряет.Кроме изношенных коммунальных сетей, отмечается путаница в цепочке ответственности за надёжность и качество услуг. Ценообразование происходит не по принципу лучшей альтернативы для клиента, а основано на издержках производителя тепла. При этом расчёты зачастую ведутся по нормативам, а не по показаниям счётчика.Все перечисленные факторы в итоге негативно влияют как на сумму в ежемесячных квитанциях, так и на стремление ресурсоснабжающих организаций к развитию.Современное теплоснабжение.За годы работы в «Т Плюс» сформировалось мнение, как должно выглядеть современное теплоснабжение, к чему и стремится на всех обслуживаемых территориях.Основные принципы основаны на возможности клиента начать отопительный сезон в любое время.«Также важно свести к минимуму дискомфорт для потребителей от отключения горячей воды. Стоимость цены за гигакалорий необходимо рассчитывать по единой методике. Она должна быть справедливой для каждого региона», - рассказал Александр Вилесов.Не менее значимым выглядит учёт и контроль расхода энергии и воды, начиная от производства и заканчивая потреблением. А чтобы устранить пробелы в ответственности вводится такое понятие как ЕТО – единая теплоснабжающая организация. Она отвечает за надёжность и качество услуг.Новая модель.Итак, в чём же заключается принцип «альткотельной». На первоначальном этапе единая теплоснабжающая организация «замораживает» тариф, который будет ниже действующего в регионе. За ЕТО, в схеме теплоснабжения, закрепят определённый объём инвестиций. Очевидно, что ни одна компания не будет вкладываться в отрасль без гарантий возврата средств. Естественно, что с годами тариф будет медленно расти.«В новой модели результат работы поставщика ресурсов оценивается не объёмами произведённых работ, а качеством, которое заключается в тёплых квартирах и минимальных сроках отключения», - уточнил заместитель гендиректора.Красной нитью в новой системе выглядит клиентоориентированность компании. Если качество услуг снижается, то ЕТО выплачивает потребителям компенсацию, то есть за падение температуры или долгосрочные отключения жильцам вернут деньги.Владимир перешел на метод «альткотельной» с 1 января 2021 года. Тариф «заморожен» на четыре года. Вложения, которые «Т Плюс» направит в городскую систему теплоснабжения до конца действия концессионного соглашения составят 8,9 млрд рублей.Монополия, как способ сократить расходы потребителей.Услышав о появлении единой теплосетевой структуры, которая будет отвечать за все вопросы, связанные с нашим отоплением, у владимирцев возникает вопрос о резонности создания монополиста.Для сравнения приведём железные дороги. Представим, что «РЖД» владеет не 100% путей, а половиной. Получается, что в тариф на ж/д перевозки закладываются затраты двух компаний, а не одной. Как следствие – цена на билеты выше, чем если бы все рельсы страны эксплуатировала одна организация. А если собственников или концессионеров десять? Двадцать? Согласитесь, что нам с вами нет смысла кормить «армию» коммунальщиков ради создания иллюзорной конкуренции.Новые котельные строить не будут.Само словосочетание «альтернативная котельная» будоражит воображение потребителей. Люди интересуются: означает ли это строительство новых котельных, взамен старых? Нет. Никаких масштабных строек новых объектов теплоснабжения во дворах не будет. Скорее наоборот. Нерентабельные планируется исключать из цепочки поставщик-потребитель, и заменять их прямыми поставками с ТЭЦ.Справка:До 2022 года ПАО «Т Плюс» планирует перевести на новую модель рынка ещё 23 города, среди которых такие региональные центры, как Иваново, Ижевск, Киров, Саратов. Инвестиционные обязательства составляют порядка 120 млрд рублей.