«Бакулин Моторс Групп» заключил новый контракт с французской компанией Bluebus. Ранее в 2020 году «Бакулин Моторс Групп» уже поставил французскому заказчику 50 машинокомплектов.

«Бакулин Моторс Групп» заключил новый контракт с французской компанией Bluebus. Ранее в 2020 году «Бакулин Моторс Групп» уже поставил французскому заказчику 50 машинокомплектов.Новое соглашение предусматривает поставку дополнительных 100 единиц в первом полугодии 2021 года. После дооснащения во Франции первые электробусы с машинокомплектами российского производства выйдут на маршруты города Парижа и пригородов уже в первой половине 2021 года.Машинокомплекты для 12-метровых электробусов Bluebus включают в себя высокотехнологичный кузова из нержавеющей стали, агрегаты ходовой части и механизмы управления. По прибытии во Францию они будут доукомплектованы твердотельными LMP© (металлический литий-полимер) батареями французского производства Blue solutions. Главные преимущества такой батареи – ее высокая плотность энергии, безопасность за счет отсутствия жидкого электролита и отсутствие вредных химических элементов как кобальт. 6 паков батарей LMP© позволяют электробусу проезжать до 320 километров на одном заряде. Пассажировместимость будет достигать 109 человек.Ввиду высоких требований французского заказчика к качеству изготовления, исполнение контракта Bluebus стало стимулом для повышения стандартов производства на роботизированном заводе «Бакулин Моторс Групп» во Владимирской области. В частности, каркас автобуса имеет более 5000 сварочных швов, наиболее ответственные из которых контролируются посредством УЗК – ультразвукового контроля, а геометрия кузова проверяется с помощью лазерного трекера. Совместная работа с французскими коллегами и высокие стандарты качества европейского рынка способствовали повышению квалификации работников «Бакулин Моторс Групп».Алексей Бакулин, генеральный директор «Бакулин Моторс Групп»:«Первый контракт с французской компанией Bluebus пришелся на сложный период локдауна во всем мире. Приостановки были, как и на нашем производстве, так и во Франции. Но нашим командам удалось совместными усилиями произвести отличный продукт – машинокомплект электробуса изнержавеющей стали. Подобного проекта еще не было на нашем рынке. Отличным подтверждением высокого уровня компетенций нашей команды стало расширение партнерства и заключение нового контракта с Bluebus»Для справки:Bluebus и Blue solutions, входящие в состав международной группы компании Bolloré – французский производитель электробусов длиной 6 и 12 метров и твердотельных батарей технологии LMP© (металлический литий-полимер) собственной разработки. На сегодняшний день Bolloré поставил около 300 электробусов длиной 6 и 12 метров по всему миру.Бакулин Моторс Групп входит в ТОП-3 производителей автобусной техники и на данный момент является одним из лидеров отрасли.Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения.Производственные мощности Бакулин Моторс Групп лидируют по уровню автоматизации среди российских производителей. Применение инновационных производственных технологий позволяет обеспечить производительность труда на уровне мировых стандартов, а также выпускать большие объемы продукции в короткие сроки.