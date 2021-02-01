Все просьбы и жалобы переданы в региональное отделение Общероссийского народного фронта.
Ни одно обращение к Президенту не останется без ответа. Все просьбы и жалобы переданы в региональное отделение Общероссийского народного фронта. С какими проблемами жители нашего региона обращались к Владимиру Путину, и чем может помочь ОНФ?
Обращение к Президенту, как последняя надежда, говорит Марина Лаврентьева. Финансовые проблемы в семье начались недавно, когда у Марины заболел супруг. На лечение в среднем уходит 17 тысяч в месяц и это больше половины дохода семьи. Дочь Марины ещё учится в школе. О репетиторах для подготовки к ЕГЭ и речи не идет, денег не хватает даже на жизнь. К Президенту обратились с вопросом о детских выплатах в период коронавируса.
Марина Лаврентьева: «Наши дети семнадцатилетние, учащиеся школы 11-го класса. Им никаких средств не выделили. Просто обратилась с вопросом, а кто же тогда наши дети? Куда и к кому они относятся? Я пенсионерка и мне очень сложно. Помощи нам никакой не было оказано».
Выплаты помогли бы всей семье. Если раньше женщина работала в торговле, то сейчас из-за тяжелого состояния мужа уволилась. Живут только на пенсию. Хотели получить социальную помощь, а это около 400 рублей, но и это, как оказалось, не положено, потому что рассчитывается за 12 месяцев, а проблемы с финансами в семье начались только полгода назад. Помочь приехали сотрудники Общероссийского народного фронта. За семьей закрепили волонтера из благотворительного фонда "Близкие люди", он окажет юридическую поддержку.
Елена Гаранина, замруководителя благотворительного фонда "Близкие люди": «Прежде всего, это оформление инвалидности, это позволит получать бесплатные лекарства и плюс дополнительное финансирование. Попробуем разобраться с опекой, потому что, как сказала Марина, её муж нуждается в постоянной опеке и она не может оставить одного, из-за этого она не работает. Тут тоже надо разбираться. Мы ещё только столкнулись с этим, проговорили основные проблемы и будем этим заниматься».
На Прямую линию Президента обратилось почти пять тысяч жителей Владимирской области. Большего всего вопросов по социальной защите и, конечно, по здравоохранению. А главный вопрос - лекарства. Жители не могут получить медикаменты на льготных условиях.
Владимир Прозор, эксперт регионального штаба ОНФ: «Федеральные льготники, те которые с 11 января обратились в медицинские учреждения за выпиской льготных рецептов, большинство их получило. Но на сегодняшний день по области 615 рецептов льготных, поступивших в пункт не отоварены, потому что их не могут получить из склада».
Все обращения жителей области - на контроле регионального отделения Общероссийского народного фронта. Там обещают - рассмотрят каждое и постараются помочь. Кстати, говорят активисты, если возникла сложная ситуация, не надо ждать Прямой линии. Проблемы можно решить и на уровне региона, для этого необходимо позвонить по номеру срочной социальной помощи - 128.
Юлия Шувалова, Семён Карпов
«Вести-Владимир»