Все просьбы и жалобы переданы в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Ни одно обращение к Президенту не останется без ответа. Все просьбы и жалобы переданы в региональное отделение Общероссийского народного фронта. С какими проблемами жители нашего региона обращались к Владимиру Путину, и чем может помочь ОНФ?Обращение к Президенту, как последняя надежда, говорит Марина Лаврентьева. Финансовые проблемы в семье начались недавно, когда у Марины заболел супруг. На лечение в среднем уходит 17 тысяч в месяц и это больше половины дохода семьи. Дочь Марины ещё учится в школе. О репетиторах для подготовки к ЕГЭ и речи не идет, денег не хватает даже на жизнь. К Президенту обратились с вопросом о детских выплатах в период коронавируса.Марина Лаврентьева: «Наши дети семнадцатилетние, учащиеся школы 11-го класса. Им никаких средств не выделили. Просто обратилась с вопросом, а кто же тогда наши дети? Куда и к кому они относятся? Я пенсионерка и мне очень сложно. Помощи нам никакой не было оказано».Выплаты помогли бы всей семье. Если раньше женщина работала в торговле, то сейчас из-за тяжелого состояния мужа уволилась. Живут только на пенсию. Хотели получить социальную помощь, а это около 400 рублей, но и это, как оказалось, не положено, потому что рассчитывается за 12 месяцев, а проблемы с финансами в семье начались только полгода назад. Помочь приехали сотрудники Общероссийского народного фронта. За семьей закрепили волонтера из благотворительного фонда "Близкие люди", он окажет юридическую поддержку.Елена Гаранина, замруководителя благотворительного фонда "Близкие люди": «Прежде всего, это оформление инвалидности, это позволит получать бесплатные лекарства и плюс дополнительное финансирование. Попробуем разобраться с опекой, потому что, как сказала Марина, её муж нуждается в постоянной опеке и она не может оставить одного, из-за этого она не работает. Тут тоже надо разбираться. Мы ещё только столкнулись с этим, проговорили основные проблемы и будем этим заниматься».На Прямую линию Президента обратилось почти пять тысяч жителей Владимирской области. Большего всего вопросов по социальной защите и, конечно, по здравоохранению. А главный вопрос - лекарства. Жители не могут получить медикаменты на льготных условиях.Владимир Прозор, эксперт регионального штаба ОНФ: «Федеральные льготники, те которые с 11 января обратились в медицинские учреждения за выпиской льготных рецептов, большинство их получило. Но на сегодняшний день по области 615 рецептов льготных, поступивших в пункт не отоварены, потому что их не могут получить из склада».Все обращения жителей области - на контроле регионального отделения Общероссийского народного фронта. Там обещают - рассмотрят каждое и постараются помочь. Кстати, говорят активисты, если возникла сложная ситуация, не надо ждать Прямой линии. Проблемы можно решить и на уровне региона, для этого необходимо позвонить по номеру срочной социальной помощи - 128.Юлия Шувалова, Семён Карпов«Вести-Владимир»