Уже два месяца депутаты, главы муниципалитетов и чиновники проверяют каждый долгострой.

Уже два месяца депутаты, главы муниципалитетов и чиновники проверяют каждый долгострой.Главная задача- добиться от администрации области выполнения плана по строительству фапов и амбулаторий, запланированных в 2020 году. Напомним 38 объектов до сих пор не сданы, на пяти из них строительство только началось. Парламентарии рекомендуют изучить опыт удачный опыт возведения ФАПа в селе Фетинино Собинского района. Его стоимость оказалась в 3 раза меньше рыночной, а возвели его всего за 3 месяца.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Застройщик как и в случае с соц жильем, строит объект, а заказчик департамент здравоохранения и центральная районная больница его выкупает по ценен, которую нам определил минстрой, для фапов это 35 тысяч рублей квадратный метр.Роман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания области:- Не секрет, что по итогам 19го года у нас были и остаются до сих пор ФАПы, которые по факту построены, но там либо фельдшера нет в этих ФАПах либо по каким-то другим причинам они не функционируют, вот конечно недопустима такая ситуация и это тоже одна из задач , которую мы ставим себе на контроль.