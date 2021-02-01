Остальные образовательные организации работают в штатном режиме.

Во Владимире эпидемиологическая обстановка по Covid-19 в школах и детских садах остаётся стабильной. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.По информации властей на утро 1 февраля, в учреждениях образования подтверждён один случай заражения коронавирусом – в классе школы №26 введён карантин.«Ещё один класс другой школы ушёл на карантин по ОРВИ», - уточнили в мэрии.Остальные образовательные организации работают в штатном режиме. Мониторинг соблюдения ограничений по коронавирусу в детских садах и школах областной столицы ведётся ежедневно.