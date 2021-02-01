Уже совсем скоро, а именно в апреле 2021 года, во Владимире откроется один из крупнейших международных учебных центров IT-образования!

Уже совсем скоро, а именно в апреле 2021 года, во Владимире откроется один из крупнейших международных учебных центров IT-образования!Получить востребованную профессию за короткий срок (от 1 года до 2,5 лет) - вполне реально! Поиск работы, самореализация, финансовая независимость, желание дать детям широкие возможности для будущего — вот, что приводит людей всех возрастов в .И это неудивительно: IT-специалисты никогда не сидят без работы. В России дефицит IT-специалистов более 1,3 миллиона человек. В Европе дефицит программистов составляет 900 тысяч человек, а в Америке — 2,5 миллиона. Специалисты могут работать на заказчиков, не выходя из дома, и при этом получать зарплату мирового уровня. Поэтому у Компьютерной Академии ШАГ так много студентов по всему миру.Что предлагает Компьютерная Академия ШАГ во Владимире?На этот вопрос отвечает генеральный директор Академии по России Павел Специан: «ШАГ — это уникальное учебное заведение, построенное на принципах образования будущего. Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса.Обучение строится исключительно на практических задачах. Все 100% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Наши преподаватели — профессионалы из IT-индустрии. Они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках». Компьютерная Академия ШАГ работает в 22 странах мира, поэтому и качество, и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. А по его окончании выпускникам вручают диплом международного образца.Сейчас можно получить образование по следующим специальностям: разработка программного обеспечения, компьютерная графика и дизайн, разработка и продвижение Web-проектов, интернет-маркетинг. Также при Академии работает Малая Компьютерная Академия для детей 7-14 лет, учебная программа, которая была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве.Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пообщаться с преподавателями можно на мастер-классе, где дети познакомятся с разными IT-дисциплинами, а родители узнают об основных образовательных программах и перспективах, которые появятся у ребенка в недалеком будущем.И для того, чтобы одними из первых попасть на это мероприятие, просим заполнить на сайте Академии специальную форму: “Привет, Владиимир!” Как только ШАГ откроет свои двери для посетителей, мы обязательно пригласим вас в гости. До скорых встреч!Компьютерная Академия ШАГВладимир