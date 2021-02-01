С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17077 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14304 пациента. В стационарах лежит 539 человек, из них 301 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2177 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 58 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 55 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Десять инфицированных выявлено в Шарьинском районе, шесть - в Красносельском районе, четыре - в Павинском районе. По три заболевших прибавилось в Мантурово, Буе и Макарьевском районе. Два случая ковида диагностировано в Судиславле. По одному - в Нерехте, Сусанино, Антропово, Галиче, Вохме, Волгореченске, Островском и Костромском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17077 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14304 пациента. В стационарах лежит 539 человек, из них 301 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2177 заболевших.