Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.40 случаев во Владимире,18 - в Гусь-Хрустальном районе,16 - в округе Муром,10 - в Александровскомрайоне9 - в Петушинскомрайоне7 - в Собинскомрайоне7 - в Юрьев-Польскомрайоне7 - в Ковровскомрайоне6 - в Вязниковскомрайоне6 - в Кольчугинскомрайоне6 - в Киржачскомрайоне5 - в Селивановскомрайоне4 - в Суздальскомрайоне4 - г. Радужный,3 - в Судогодскомрайоне3 - в МеленковскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 645 случаев заболевания.5104 случая - во Владимире,2983 - в Гусь-Хрустальномрайоне2572 - о. Муром,1720 - в Ковровскомрайоне1485 - в Александровскомрайоне1440 - в Петушинскомрайоне1150 - в Вязниковскомрайоне1142 - в Юрьев-Польскомрайоне895 - в Кольчугинскомрайоне820 - в Суздальскомрайоне793 - в Собинскомрайоне668 - в Гороховецкомрайоне589 - в Меленковскомрайоне574 - в Киржачскомрайоне556 - в Камешковскомрайоне528 - в Селивановскомрайоне316 - в г. Радужном,310 - в Судогодскомрайоне.