Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
40 случаев во Владимире,
18 - в Гусь-Хрустальном районе,
16 - в округе Муром,
10 - в Александровском
районе
,
9 - в Петушинском
районе
,
7 - в Собинском
районе
,
7 - в Юрьев-Польском
районе
,
7 - в Ковровском
районе
,
6 - в Вязниковском
районе
,
6 - в Кольчугинском
районе
,
6 - в Киржачском
районе
,
5 - в Селивановском
районе
,
4 - в Суздальском
районе
,
4 - г. Радужный,
3 - в Судогодском
районе
,
3 - в Меленковском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 645 случаев заболевания.
5104 случая - во Владимире,
2983 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
2572 - о. Муром,
1720 - в Ковровском
районе
,
1485 - в Александровском
районе
,
1440 - в Петушинском
районе
,
1150 - в Вязниковском
районе
,
1142 - в Юрьев-Польском
районе
,
895 - в Кольчугинском
районе
,
820 - в Суздальском
районе
,
793 - в Собинском
районе
,
668 - в Гороховецком
районе
,
589 - в Меленковском
районе
,
574 - в Киржачском
районе
,
556 - в Камешковском
районе
,
528 - в Селивановском
районе
,
316 - в г. Радужном,
310 - в Судогодском
районе.