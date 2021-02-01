На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 февраля 2021 года лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 февраля 2021 года лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (40 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Петушинском, 7 сл. в Собинском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Ковровском, 6 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Селивановском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. г. Радужный 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 645 случаев заболевания (5104 сл. в г. Владимире, 2983 сл. в Гусь-Хрустальном, 2572 сл. о. Муром, 1720 сл. в Ковровском, 1485 сл. в Александровском, 1440 сл. в Петушинском, 1150 сл. в Вязниковском, 1142 сл. в Юрьев-Польском, 895 сл. в Кольчугинском, 820 сл. в Суздальском, 793 сл. в Собинском, 668 сл. в Гороховецком, 589 сл. в Меленковском, 574 сл. в Киржачском, 556 сл. в Камешковском, 528 сл. в Селивановском, 316 сл. в г. Радужном, 310 сл. в Судогодском