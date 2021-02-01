Во Владимире на М-7 изменена схема движения. Речь идёт схеме проезда перекрёстка улицы Веризинская и выезда от НИКТИД. Там установлены новые светофоры и дорожные знаки. Так, при движении по

Во Владимире на М-7 изменена схема движения. Речь идёт схеме проезда перекрёстка улицы Веризинская и выезда от НИКТИД. Там установлены новые светофоры и дорожные знаки. Так, при движении по Пекинке на перекрестке запрещены все левые повороты. Разрешен поворот направо в сторону ул.Веризинская при движении со стороны Нижнего Новгорода. Поворот направо, если ехать со стороны Москвы,