(Ул. Северная) Почти четыре месяца не могут добиться ремонта в квартире. Этими словам съемочную группу нашего телеканала встретила жительница одного из домов на Северной. Осенью прошлого

(Ул. Северная) Почти четыре месяца не могут добиться ремонта в квартире. Этими словам съемочную группу нашего телеканала встретила жительница одного из домов на Северной. Осенью прошлого года здесь случился порыв отопительной системы. Лило с чердака. По возвращении с работы Наталья Онучина увидела последствия аварии. Одна из комнат была залита водой. Женщина решила подождать, когда все