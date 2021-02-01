Актрису Татьяну Самойлову много раз приглашали в Голливуд. Ей пророчили невероятную карьеру на чужбине. Самойлова хотела попробовать свои силы за рубежом, но из Советского Союза ее не выпускали.

Актрису Татьяну Самойлову много раз приглашали в Голливуд.Ей пророчили невероятную карьеру на чужбине. Самойлова хотела попробоватьсвои силы за рубежом, но из Советского Союза ее невыпускали.Татьяна Самойлова родилась в Ленинграде 4 мая 1934 года всемье известного актера Евгения Самойлова. Когда артистке было всего три года,ее родители перебрались в Москву – глава семьи получил место в труппе театра имени Мейерхольда. В столице Татьяну отдали в балетную школу. Параллельно девочкаизучала английский язык и занималась в театральной студии.Самойлова имела все шансы стать великой балериной – ееталант отмечала знаменитая Майя Плисецкая, между тем сама Татьяна грезилаактерством. В 1953 году она поступила в Щукинское училище. Там ТатьянаСамойлова познакомилась с первым мужем – однокурсником Василием Лановым.Свадьба Ланового и Самойловой состоялась в 1955 году. В товремя Татьяна снималась в фильме "Мексиканец" режиссера Владимира Каплуновского.Для артистки это был дебют.Первый брак Татьяны Самойловой продлился шесть лет.Незадолго до развода артистка забеременела двойней. Лановой был вне себя отсчастья, ведь он грезил отцовством. К сожалению, Татьяну подвело здоровье.Врачи запретили знаменитости рожать. Этот эпизод негативно повлиял на жизнь пары – супругирешили расстаться.После окончания театрального училища Самойлову позвали вфильм "Летят журавли". Режиссер Михаил Калатозов, доверил молодой актрисеглавную роль.Премьера ленты состоялась в 1957 году. В Советском Союзе картинураскритиковали. Центральный персонаж фильма, девушка Вероника, изменяетушедшему на фронт возлюбленному – некоторых этот сюжетный поворот возмутил доглубины души. Между тем за рубежом "Летят журавли" ждал большой успех. Черезгод после выхода фильм Калатозова получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.Лента до сих пор является единственным обладателем Гран-при кинофестиваля отРоссии. На смотре была награждена и сама Татьяна Самойлова. Артистку удостоили премии от жюри "Апельсиновое дерево".Следующая яркая роль к Самойловой пришла только через десятьлет. После фильма "Летят журавли" артистка поработала всего в несколькихпроектах. Три года ее вообще никуда не звали. В 1967 году она перевоплотилась в АннуКаренину в экранизации романа Льва Толстого. Ленту снимал режиссер АлександрЗархи. О Самойловой вновь заговорили."Анна Каренина" Зархи имела все шансы на победу в Каннах. Ксожалению, фестиваль в тот год не состоялся из-за народных волнений во Франции.Успех "Анны Карениной" никак не поспособствовал карьереСамоловой. До 70-х ее худо-бедно приглашали в кино, потом же она вовсе пропалас экрана. Татьяна Евгеньевна находилась в забвении много лет. В 1999 году о нейвспомнил продюсер Александр Атанесян и предложил ей работу в картине "Двадцатьчетыре". Самойлова начала появляться в теленовеллах.За 60-летнюю карьеру у Татьяна Самойлова смогла появиться всего в 27 проектах. В Советском Союзе артистку снимали неохотно, не отпускали ее работать за рубеж. Между тем звезду фильма "Летят журавли" много раз звали вГолливуд. Американские режиссеры видели в ней огромный потенциал.Отметим, Татьяна Самойлова трижды была замужем. Только впоследнем браке с театральным администратором Эдуардом Машковичем она сталамамой. Сын актрисы Дмитрий с семьей живет в США. Наследник звезды фильма "Летятжуравли" работает врачом.Татьяна Самойлова долгое время жила одна. 4 мая 2014 года, вдень собственного 80-летия артистка почувствовала недомогание. Ее отвезли вбольницу, где она скончалась через несколько часов.