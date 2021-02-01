Чем старше человек, тем тяжелее он переносит заболевание COVID-19. Главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева призвала пожилых граждан не медлить с прививкой от коронавируса. Она напомнила, что эффективность отечественной вакцины Спутник V превышает 90%.

Чем старше человек, тем тяжелее он переносит заболевание COVID-19. Главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева призвала пожилых граждан не медлить с прививкой от коронавируса. Она напомнила, что эффективность отечественной вакцины "Спутник V" превышает 90%.Врач указала на схожесть кривой смертности от COVID-19 и сердечно-сосудистых заболеваний, где летальность также выше среди пожилых людей. Пандемия коронавируса – первая в истории, когда риск умереть для людей старшего возраста гораздо выше, чем для молодых, отметила Ткачева.Это может быть связано со старением имунной системы, считает специалист. "Иммунная система человека в преклонном возрасте, столкнувшись с незнакомым для нее вирусом, не может быстро и адекватно ответить на него", – объяснила врач.Свою роль играют и хронические заболевания. Проблемы с сердцем и сосудами у пациентов старшего возраста нередко сочетаются с сахарным диабетом, онкологией, заболеваниями бронхолегочной системы – это многократно увеличивает риски от COVID-19, указала эксперт.По ее словам, с возрастом в организме развиваются процессы атеросклероза, ухудшается состояние сосудов и мышц сердца. "Создается среда для тромбоза, который в любой момент может "закрыть" сосуд. Вирус же, как установлено, увеличивает активность свертывающей системы крови. Это приводит к таким тяжелейшим осложнениям как инфаркт, инсульт и другие тромбозы", – сказала Ткачева в интервью "Российской газете".Вместе с человеком стареет его эндокринная система, меняется функция почек. Пациенты с хронической болезнью почек часто тяжелее переносят заражение коронавирусом, отметила врач.При этом восстановительный период у людей старшего возраста затягивается. Многие долгое время жалуются на отсутствие вкуса и запахов, головные боли, быструю утомляемость, бессонницу и даже депрессию, перечислила специалист."Риск заразиться у всех абсолютно одинаковый. Только если молодой человек может даже и не почувствовать, что переболел, оставаясь лишь носителем вируса. Пожилому человеку инфекция грозит тяжелым течением болезни со многими осложнениями и даже смертью", – предупредила эксперт.По ее словам, пожилые люди могут обезопасить себя от коронавируса только двумя путями: социальная изоляция и вакцинация. Но от долгого нахождения дома происходит атрофия мышц, снижается физическая сила, что приводит к депрессии и отсутствии аппетита.Вернуться к нормальной жизни и не беспокоиться из-за коронавируса поможет вакцинация. В декабре Москва позволила прививаться людям старшего возраста. Ткачева напомнила, что вакцина "Спутник V" признана безопасной для пожилых людей, а легкие побочные эффекты в виде слабой головной боли, небольшого повышения температуры и боли в месте укола отмечались лишь у 2% привитых."Исследование, которое проводилось по "Спутнику V", показало эффективность вакцины у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения. Очень неплохой результат, свидетельствующий о надежной защите", – уверена врач.В ходе вакцинации выяснилась интересная особенность: люди старшего возраста переносят прививку легче, чем молодые. Ткачева объяснила это тем, что имунная система молодого человека очень чутко реагирует на введение стороннего белка."Только увидела, как мгновенно начинает бороться с ним. С возрастом же такого резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции. Прививка переносится более мягко", – пояснила специались.Напомним, что началась 5 декабря, по всей России – с 18 января. В столице прививку сделали более 320 тысяч человек, а записались свыше 500 тысяч. Количество желающих увеличивается.Чтобы удовлетворить потребности и запросы горожан, открылись в крупных торговых центрах, в том числе в ГУМе на Красной площади, а также в театре "Геликон-Опера". Там работают выездные медицинские бригады.