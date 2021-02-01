Президент России Владимир Путин утвердил поручения по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Помимо прочего, будет проработан вопрос о создании суда по правам человека и подготовлена концепция правозащиты в цифровом пространстве. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин утвердил поручения по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Помимо прочего, будет проработан вопрос о создании суда по правам человека и подготовлена концепция правозащиты в цифровом пространстве. Перечень поручений на сайте Кремля.До лета текущего года Верховному суду совместно с Минюстом рекомендовано рассмотреть вопрос о создании в России суда по правам человека и представить предложения. Также ВС и уполномоченный по правам ребенка рассмотрят вопрос об особенностях освобождения детей от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшей стороной.К началу августа президенту представят предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в РФ. Также появятся проекты концепции обеспечения прав и свобод человека в цифровом пространстве. Будет разработана дорожная карта по повышению цифровой грамотности населения.По поручению президента примут меры по защите прав журналистов в регионах в соответствии с российским законодательством о СМИ. Срок – до 1 мая.Кроме того, будет проработана возможность введения административной преюдиции по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Помимо этого, Генеральная прокуратура проверит информацию о незаконном воздействии на некоторых фигурантов уголовных дел.Также надзорное ведомство проведет анализ правоприменительной практики при новом строительстве в зонах охраны объектов культурного наследия народов России, в том числе относительно ответственности за их повреждение или уничтожение.В числе поручений главы государства – анализ зарубежной практики по регистрам доноров костного мозга. Правительство представит президенту предложения. Также кабмин примет меры по совершенствованию системы контроля за дезинфицирующими средствами и проведением дезинфекционных работ.