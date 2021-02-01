Геодезической основой Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении ..

Геодезической основой Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 431-ФЗ), являются государственные геодезические сети, а также геодезические сети специального назначения.Геодезическая сеть представляет собой систему точек земной поверхности, взаимное положение которых определено в некоторой единой системе координат и высот на основании геодезических измерений. Пункты геодезической сети закрепляются на местности геодезическими знаками и являются исходной основой и опорными пунктами при картографировании земной поверхности и геодезических измерениях на местности в связи с проведением различных инженерных изысканий и хозяйственных мероприятий.В целях обеспечения сохранности пунктов геодезических сетей устанавливаются охранные зоны таких пунктов. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» утверждено Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.Управлением Росреестра по Владимирской области в настоящее время установлены и внесены в кадастр недвижимости 99 % охранных зон всех пунктов государственной геодезических сети, расположенных на территории области. Работа по установлению охранных зон геодезических пунктов продолжается.Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат со стороной 4 метра. Стороны квадрата ориентированы по сторонам света, точкой пересечения диагоналей является центр пункта.В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к нарушению неизменности местоположения центров пунктов, повреждению или уничтожению их наружных опознавательных знаков, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.Также на земельных участках в границах охранных зон пунктовзапрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.В случае необходимости осуществления видов деятельности и работ, приводящих к повреждению или уничтожению геодезических пунктов, лицом, выполняющим указанные работы, проводится ликвидация пунктов с одновременным созданием новых пунктов в соответствии с требованиями статьи 8 Закона № 431-ФЗ. В соответствии с пунктом 5 Положения об охранных зонах пунктов геодезических сетей, решения об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов принимаются территориальными органами Росреестра. Поэтому на территории Владимирской области согласование проведения таких работ можно получить в Управлении Росреестра по Владимирской области.Собственники, землепользователи земельных участков, на которых установлена охранная зона пункта, обязаны обеспечить возможность подъезда (подхода) заинтересованных лиц к указанным пунктам при выполнении геодезических и картографических работ.Для подъезда (подхода) к пунктам и их охранным зонам могут дополнительно устанавливаться публичные сервитуты в порядке, предусмотренном земельным законодательством.В пределах границ охранных зон пунктов, независимо от формы собственности земельных участков, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования с собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков.Правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся пункты геодезических сетей, в соответствии с порядком, установленным приказом Росреестра от 21.10.2020 № П/0391 «Об установлении Порядка уведомления правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также лицами, выполняющими геодезические и картографические работы, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на оказание государственных услуг в сфере геодезии и картографии, о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети», обязаны уведомлять обо всех случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов. На территории Владимирской области информация о случаях повреждения или уничтожения пунктов направляется в Управление Росреестра по Владимирской области.Сведения об установленных охранных зонах геодезических пунктов содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости.Графическое изображение охранной зоны пункта возможно увидеть в информационном ресурсе «Публичная кадастровая карта» в сети «Интернет». Для просмотра в разделе «Управление картой» выбираются общедоступные кадастровые сведения «Зоны с особыми условиями использования территории», далее - «Зоны охраны искусственных объектов». Охранная зона геодезического пункта изображена в данном информационном ресурсе небольшим квадратиком зеленого цвета.