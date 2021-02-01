Утром 1 февраля на расчистку вышли 53 единицы техники и 74 рабочих.

Владимирские коммунальщики продолжают борьбу со стихией, которая обрушилась на город 31 января.Как сообщает пресс-служба мэрии, в воскресенье снег с улиц города убирали - 55 единиц техники и 57 дворников. В ночь с воскресенья на понедельник работало 54 единицы.Утром 1 февраля на расчистку вышли 53 единицы техники и 74 рабочих.«Ситуация находится под контролем. Уборка снега идёт круглосуточно и без выходных», - заверил замдиректора ЦУГД Николай Дятлов.Отмечается, что горожане сами создают помехи для работы коммунальщиков – паркуя автомобили вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов.Добавим, что по вопросам уборки областного можно обращаться в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.