Первичный сосудистый центр городской больницы №4 города Владимира получит современное медицинское оборудование для лечения и реабилитации пациентов после перенесённых инсультов и инфарктов.

Первичный сосудистый центр городской больницы №4 города Владимира получит современное медицинское оборудование для лечения и реабилитации пациентов после перенесённых инсультов и инфарктов.Специализированный центр получит ангиографический комплекс с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств набрахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях, диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследованиябрахиоцефальныхсосудов, выполнениятранскраниальныхисследований итрансторакальнойэхокардиографии, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, аппарат ИВЛ и другое оборудование.Кроме того, ожидается поставка оборудования для медицинской реабилитации. Это тренажёр с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, подъёмник для пациентов, комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры, система для разгрузки тела пациента, а также современная медицинская мебель.