В ходе личного досмотра у молодого человека были обнаружены и изъяты 24 свертка в клейкой ленте с магнитами. Общий вес изъятого составил 73 грамма...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан гражданин по подозрению в хранении наркотического средства - метилэфедрона.Во время несения службы полицейскими на улице Маршала Бирюзова был остановлен автомобиль такси. Во время проверки документов 18-летний пассажир такси повел себя неадекватно, после чего сотрудниками ДПС было принято решение его досмотреть.В ходе личного досмотра у молодого человека были обнаружены и изъяты 24 свертка в клейкой ленте с магнитами. Общий вес изъятого составил 73 грамма. Исследованием установлено, что содержимое двух свертков является наркотическим средством – метилэфидрон, массой около 2 граммов. Как стало известно, злоумышленник планировал сбыть наркотическое средство на территории столицы путем тайниковых закладок.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56