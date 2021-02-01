Город-музей тонет во мраке? Жители Суздаля жалуются на плохую освещенность городских дорог и даже пешеходных переходов. Проблема вскрылась ближе к зиме, когда световой день достиг минимума,

Город-музей тонет во мраке? Жители Суздаля жалуются на плохую освещенность городских дорог и даже пешеходных переходов. Проблема вскрылась ближе к зиме, когда световой день достиг минимума, а школьникам пришлось переходить проезжую часть в темноте на свой страх и риск. Тамара Семёнова, жительница города: Я считаю, что даже пешеходные переходы не освещены: улица Садовая, бульвар Всполье,