Яблоко раздора - участок на Студёной горе. Предварительное заседание по делу назначено на 17 марта.
Компания судится с мэрией Владимира из-за земельного участка на Студёной горе. В феврале 2020 года она выиграла аукцион на аренду территории площадью более 4 тысяч квадратных метров в исторической части Владимира.
Теперь предприниматели пытаются признать результаты торгов недействительными и вернуть задаток в размере 3,3 млн рублей. Они считают, что сумма была завышена.
Предварительное заседание по делу назначено на 17 марта.
Интересно, что параллельно во Владимире состоялись слушания по иску ООО «ТрейдСетьСтрой», где «Ташир-Владимир выступала третьей стороной. Фирма-истец была уверена, что землю противозаконно выставили на торги, так как в конкурсной документации отсутствовали технические условия на подключение к инженерным коммуникациям.
В мэрии Владимира отвергли обвинения о нарушениях и пояснили, что ООО не может считаться заинтересованным лицом ввиду того, что не принимала участие в конкурсе. В итоге выяснилось, что письма от поставщиков ресурсов в документации всё-таки имелись. Фемида, изучив материалы дела, отказала в удовлетворении требований ООО «ТрейдСетьСтрой».
Напомним, что на указанном участке планировалось строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой.