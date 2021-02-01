Яблоко раздора - участок на Студёной горе. Предварительное заседание по делу назначено на 17 марта.

Компания судится с мэрией Владимира из-за земельного участка на Студёной горе. В феврале 2020 года она выиграла аукцион на аренду территории площадью более 4 тысяч квадратных метров в исторической части Владимира.Теперь предприниматели пытаются признать результаты торгов недействительными и вернуть задаток в размере 3,3 млн рублей. Они считают, что сумма была завышена.Предварительное заседание по делу назначено на 17 марта.Интересно, что параллельно во Владимире состоялись слушания по иску ООО «ТрейдСетьСтрой», где «Ташир-Владимир выступала третьей стороной. Фирма-истец была уверена, что землю противозаконно выставили на торги, так как в конкурсной документации отсутствовали технические условия на подключение к инженерным коммуникациям.В мэрии Владимира отвергли обвинения о нарушениях и пояснили, что ООО не может считаться заинтересованным лицом ввиду того, что не принимала участие в конкурсе. В итоге выяснилось, что письма от поставщиков ресурсов в документации всё-таки имелись. Фемида, изучив материалы дела, отказала в удовлетворении требований ООО «ТрейдСетьСтрой».Напомним, что на указанном участке планировалось строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой.