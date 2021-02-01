Снег сегодня не пойдет.

Снег сегодня не пойдет.По данным метеорологов, температура воздуха сегодня - 3-5 градусов мороза.на небе облачность, солнце немного выглянет из-за облаков после 15 часов.Ветер - 5 - 13 метров в секунду.На дорогах снежный налет, после полудня дороги уже будут сухими.Атмосферное давление будет расти с 741 мм ртутного столба до 748.Далее, в первой пятидневке февраля температура с каждым днём будет понижаться. «Ночная температура в городе порядка -10. Дневная — -5 , что уже близко к климатической норме», — предсказывают синоптики.