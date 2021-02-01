Они не только отстаивают права тех, кто лечится, но и заботятся о врачах. Вот уже несколько лет в области работает общественная организация «Палата защиты прав пациентов». Кто обращается к

Они не только отстаивают права тех, кто лечится, но и заботятся о врачах. Вот уже несколько лет в области работает общественная организация «Палата защиты прав пациентов». Кто обращается к активистам из сферы здравоохранения, с какими проблемами и на что они могут повлиять расскажет руководитель общественной организации Галина Шипарёва.