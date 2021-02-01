Совершавшие променад по одной из улиц района Кур Лафает в городе Тулон на средиземноморском побережье Франции увидели, как из окна дома кто-то выбросил коробку. Внутри оказалась отрезанная ..

Совершавшие променад по одной из улиц района Кур Лафает в городе Тулон на средиземноморском побережье Франции увидели, как из окна дома кто-то выбросил коробку. Внутри оказалась отрезанная человеческая голова.Полтора часа ушло у экстренных служб на то, чтобы вычислить и задержать злоумышленника. По предварительным данным. двое бездомных находились в чужой квартире, когда между ними вспыхнул конфликт, передает "". В ходе разборок один убил второго и зачем-то отрезал ему голову, положил ее в коробку и выбросил в окно.Примечательно, что ранее полиция уже приезжала в квартиру, где произошла трагедия. Тогда они попытались утихомирить конфликт. Получилось это у них, по всей видимости, не полностью.