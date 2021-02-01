Девушка сообщила, что неизвестный мужчина посредством одного из мессенджеров требует от нее денежные средства в размере 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае распространить сведения...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения денежных средств путем мошенничества», –сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратилась 24-летняя девушка. Она сообщила, что неизвестный мужчина посредством одного из мессенджеров требует от нее денежные средства в размере 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае распространить сведения, порочащие ее деловую репутацию. Девушка согласилась на данное предложение и назначила встречу с незнакомцем в одном из ресторанов в центре столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого при передаче ему денег. Им оказался 37-летний приезжий мужчина.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60