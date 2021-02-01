Верх-Исетский районный суд Екаеринбурга вынес приговор кандидату в мэры города Сергею Тиунову, передает . Политика признали виновным в повторном нарушении порядка организации публичного ..

Верх-Исетский районный суд Екаеринбурга вынес приговор кандидату в мэры города Сергею Тиунову, передает . Политика признали виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и арестовали на 30 суток. Сам он с приговором не согласен. Тиунов объяснил, что критиковал исполняющего обязанности мэра Екатеринбурга Алексея Орлова из-за плохой уборки улиц от снега. Он подчеркнул, что во время несогласованных митингов фотографировал неубранные дорожки, а не людей.