В Гусь-Хрустальном 39 человек тушили производетсвенное здание. ЧП произошло поздно вечером 31 января. На улице Калинина горело нежилое здание. К прибытию пожарных, из его окон валил дым.

В Гусь-Хрустальном 39 человек тушили производетсвенное здание. ЧП произошло поздно вечером 31 января. На улице Калинина горело нежилое здание. К прибытию пожарных, из его окон валил дым. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров. В здании сгорело имущество фирм, которые арендовали помещение в производственном здании. Погибших и пострадавших нет. Ликвидировали пожар 12 единиц техники