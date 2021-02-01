В Камешково горел частный дом на площади почти 100 квадратных метров. ЧП произошло в ночь на воскресенье. Горела деревянная одноэтажка на улице 1 мая. Как сообщают в тревожном ведомстве, огонь

В Камешково горел частный дом на площади почти 100 квадратных метров. ЧП произошло в ночь на воскресенье. Горела деревянная одноэтажка на улице 1 мая. Как сообщают в тревожном ведомстве, огонь охватил кровлю дома по всей площади и соседнюю хозяйственную пристройку. Была угроза распространения пожара на весь жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 96 квадратных