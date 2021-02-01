Злоумышленник спрятал похищенное в лесу в соседнем районе и сделал фото, чтобы в дальнейшем организовать продажу в сети Интернет.

Следственным отделом Отд МВД России по Киржачскому району завершено расследование по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В середине ноября прошлого года в полицию обратилась хозяйка дачного участка, расположенного в одной из районных деревень. Женщина пояснила, что с территории пропали вещи на сумму 36 000 рублей.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенного сотрудниками уголовного розыска, личность злоумышленника была установлена. Фигурант в содеянном сознался.В ходе следствия установлено, что злоумышленник, знавший, что в деревне есть несколько дачных домов, в которых отсутствуют хозяева, приехал на автомобиле, проник на участок и похитил вещи, находившиеся в хозяйственной постройке. Похищенное имущество обвиняемый спрятал в лесу в соседнем районе, сделал фото и в дальнейшем организовал продажу в сети Интернет.Причиненный собственнице ущерб был полностью возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.