Уголовное преследование в отношении второго участника преступления прекращено в связи с его смертью.

Гражданин Украины признан Муромским городским судом виновным в причинении смерти по неосторожности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.С учетом времени нахождения осужденного под стражей в период с 19 марта 2020 года по 22 января 2021 года Дорогов освобожден от выплаты штрафа.Установлено, что в октябре 2019 года Дорогов и двое его знакомых приехали из Москвы во Владимирскую область с целью покупки для дома. Встретившись с риэлтором, все вместе они стали объезжать деревни Селивановского и Муромского районов. Не найдя подходящего дома, они приехали на берег реки Ока, где один из приятелей нанес другому не менее тринадцати ударов кулаками в различные части тела, а также два сильных удара в затылочную часть головы битой. Решив, что мужчина мертв, приятели сбросили его с крутого берега реки. Смерть наступила от механической асфиксии в результате утопления.Подсудимый Дорогов полностью признал свою вину, раскаялся. Уголовное преследование в отношении второго участника преступления прекращено в связи с его смертью.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.