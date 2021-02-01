МЧС публикует страшные кадры пожара в частном доме. В городе Костерёво Петушинского района огонь полностью охватил мансарду и кровлю одноэтажки. Пожар произошёл вечером в 30 января. Огонь

МЧС публикует страшные кадры пожара в частном доме. В городе Костерёво Петушинского района огонь полностью охватил мансарду и кровлю одноэтажки. Пожар произошёл вечером в 30 января. Огонь также охватил и соседнюю хозпостройку. Пожарные прибыли оперативно и не дали огню перекинуться на весь частный дом. Площадь возгорания почти 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Тушили