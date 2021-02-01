В “Самой красивой деревне” 33 региона может появиться новый туристический объект. Предлагается в селе Клязьминский городок Ковровского района создать экспозицию, посвящённую

В “Самой красивой деревне” 33 региона может появиться новый туристический объект. Предлагается в селе Клязьминский городок Ковровского района создать экспозицию, посвящённую Стародубскому княжеству. Именно на месте этого села находился древний город Стародуб. По проекту там должны реконструировать фрагмент пограничной городской крепости, создать филиал Историко-краеведческого музея Ковровского района с экспозициями, посвящёнными истории Стародуба и Клязьминского городка.