В МЧС против опасных туристических забав в Суздале. Сотрудники тревожного ведомства провели рейд на реке Каменка. Там развито одно из платных развлечений – катание на санях в упряжке и на

В МЧС против опасных туристических забав в Суздале. Сотрудники тревожного ведомства провели рейд на реке Каменка. Там развито одно из платных развлечений – катание на санях в упряжке и на снегоходе с прицепом. Ценник на такие забавы достигает несколько тысяч рублей, впрочем, желающих, судя по всему, не убавляется. Хотя сейчас выходить на лёд стало смертельно