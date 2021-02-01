Подсудимый нанес мужчине 12 ударов ножом в различные части тела.

В Суздале вынесен приговор 53-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении убийства.Установлено, что в 15 мая 2020 года во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его 34-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес мужчине 12 ударов ножом в различные части тела. Потерпевший получил повреждения сердца, легких, печени и скончался от обильной внутренней кровопотери.Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима.