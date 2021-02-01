Вязниковские прокуроры защитили права инвалидов на бесплатные лекарства. Как установили в надзорном ведомстве, двое граждан проходили лечение в Вязниковской районной больнице, им были

Вязниковские прокуроры защитили права инвалидов на бесплатные лекарства. Как установили в надзорном ведомстве, двое граждан проходили лечение в Вязниковской районной больнице, им были назначены лекарства, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Но нужных медикаментов в учреждении не оказалось. Инвалидам пришлось покупать лекарства за свой счёт. В итоге прокуроры направили в суд 2 иска. Они потребовали