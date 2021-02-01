Вязниковская межрайонная прокуратура защитила права инвалидов на бесплатное лекарственное обеспечение.
Вязниковская
межрайонная прокуратура
защи
тила
права инвалидов на бесплатное лекарственное обеспечение.
Проверкой у
становлено, что они состоят на учете в
Вязниковск
ой
районн
ой
больниц
е
с диагнозами, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно
.
Вместе с тем, в связи с отсутствием необходимых лека
рств
гр
аждане
были вынуждены приобретать их за собственные средства.
Таким образом, необоснованно были ограничены
их
права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, сообщила прокуратура Владимирской области.
Межрайонным прокурором в суд направлены 2 исковых заявления
, в которых
он п
отребовал обязать лечебное учреждение
возместить
пациентам
денежные средства, затраченные на приобретение лекарственных препаратов.
Ис
к
и
рассмотрены и удовлетворены, фактическое возмещение денежных сре
дств гр
ажданам находится на контроле.