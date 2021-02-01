Вязниковская межрайонная прокуратура защитила права инвалидов на бесплатное лекарственное обеспечение.

Вязниковскаямежрайонная прокуратуразащитилаправа инвалидов на бесплатное лекарственное обеспечение.Проверкой установлено, что они состоят на учете вВязниковскойрайоннойбольницс диагнозами, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатноВместе с тем, в связи с отсутствием необходимых лекарствгражданебыли вынуждены приобретать их за собственные средства.Таким образом, необоснованно были ограниченыихправа на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, сообщила прокуратура Владимирской области.Межрайонным прокурором в суд направлены 2 исковых заявления, в которыхон потребовал обязать лечебное учреждениевозместитьпациентамденежные средства, затраченные на приобретение лекарственных препаратов.Исрассмотрены и удовлетворены, фактическое возмещение денежных средств гражданам находится на контроле.