Во Владимирской области вынесен приговор местному жителю, осужденному за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Он признан виновным в развратных действиях без применения

Во Владимирской области вынесен приговор местному жителю, осужденному за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Он признан виновным в развратных действиях без применения насилия в отношении двух и более лиц не достигших 14-летнего возраста. Как установил суд, с июня 2018 года по ноябрь 2019 года злоумышленник в социальных сетях вёл переписку с подростками. По его просьбе