Они считают ее совсем своей.

Они считают ее совсем своей.Новые кадры с необычным общественным питомцем выложил в своем паблике уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев."Наша лисонька. Гуляет у нас во дворе ул. Диктора Левитана, д. 5а. - написал он. - Симпатяга. Ее месяц весь дом подкармливает. Красивая бестия... Фотки от соседа Володи. Я её уже видел два раза. Остатки утки скормил. Ничего не боится. Может лисятам таскает? Вот так, под носом у Роспотребнадзора...", написал он.