Новая рабочая неделя началась с жалоб в соцсетях на долгое ожидание автобусов на остановках.

Новая рабочая неделя началась с жалоб в соцсетях на долгое ожидание автобусов на остановках.Общее мнение: график не соблюдается, автобусы ездят как хотят.Кроме того, продолжаются ДТП с участием общественного транспорта. Сегодня в утренний час пик на улице Мира на перекрестке рядом с "Дворцом молодежи"."Вести" уже сообщали, что в крещенские морозыНа остановках люди ждали автобус минимум по 20 минут. Жалобы поступают сразу на несколько автобусных маршрутов. Сложно добрать до работы из Доброго, Юрьевца и Загородного.Затем пассажирские перевозкиСнег в районах Владимира расчищали и дворники, и техника. Грейдеры, экскаваторы также направили и в присоединённые территории. Приоритет - дороги к домам и социальным объектам. Детским садам, школам, магазинам. Остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам. По сообщению мэрии, уборка велась круглосуточно.А потом выяснилось, что во Владимире половина автобусов компании "АДМ" не выходила на маршруты в морозы. В итоге,В мэрии состоялась серия встреч с учредителем компании-перевозчика, в ходе которой была достигнута договоренность, что если до 28 февраля не будет восстановлена необходимая численность подвижного состава,Тем временем, во На заседании регионального департамента цен и тарифов экономически обоснованным назван тариф в 24 рубля 18 копеек в автобусе и 23 рубля 41 копейку в троллейбусе. Именно 24 и 23 рубля сегодня и платят владимирцы в общественном транспорте.Пассажиры могут сообщить о нарушениях в работе перевозчиков по телефонам горотдела транспорта и связи: 53-31-35, 45-02-54.