Участниками проекта «Взлетная полоса» стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в 14 регионах страны. Всего было подано 430 заявок, 6 от Владимирской области.

Участниками проекта «Взлетная полоса» стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в 14 регионах страны. Всего было подано 430 заявок, 6 от Владимирской области.«Для детей это возможность – абсолютно бесплатно получить подготовку к ЕГЭ у ведущих специалистов страны. На сегодняшний момент у нас 6 таких ребят в регионе. У них есть уникальная возможность — стать первопроходцами данной инициативы», -отметила ВикторияДерипаскоглава регионального штаба ОНФ во Владимирской области.В финальный этап от 33 региона вышли 3 девочки: Екатерина Готовцева из Покрова, ЯнаШуршилинаиз Гусь-Хрустального района и Юлия Колесова из Мурома. Все трое на днях встретились с кураторами проекта во Владимирской области.«Детям из приёмных семей данный проект помогает поступать в высшие учебные заведения. Я рассчитываюпоступить вВлГУна «таможенное дело». Здесь могут помочь с экзаменами, которые я выбрала и мне придётся их сдавать. Обучающие занятия уже начались, очень интересно», - рассказала ЯнаШуршилинаГотовить ребят к успешной сдаче ЕГЭ по выбранным специальностям будут преподаватели, в том числе из ведущих вузов страны. Каждый из участников проекта получит наставника, который будет сопровождать его до сдачи ЕГЭ, а возможно и дальше. К слову, в проекте принимают участие 8 федеральных вузов: МПГУ, МГЛУ, РГСУ, МГЮА, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МГУПП, МФТ, а Владимирская область представлена Государственным университетом.Напомним, Владимирская область вошла в число 14 пилотных регионов, которые приняли участие в новом проекте ОНФ «Взлетная полоса». Он направлен на создание системы дистанционных возможностей, позволяющих талантливым детям, находящимся в сложной жизненной ситуации поступить в лучше вузы России.