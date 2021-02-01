Распоряжение вступило в силу 29 января.

Департамент природопользования и окружающей среды администрации Владимирской области опубликовал распоряжение о распределении потоков твердых коммунальных отходов. Оно о на портале правовой информации.Согласно документу, мусор из Александровского района должен вывозиться на полигон у деревни Бабанино Петушинского района. Данная схема будет действовать до корректировки Территориальной схемы обращения с отходами Владимирской области, говорится в документе. Распоряжение вступило в силу 29 января.Напомним, что власти Петушинского района - против ввоза александровского мусора. Заявление опубликовано на органов местного самоуправления.Также руководство района предупредило регоператора - компанию "Хартия" - о недопустимости ввоза мусора из других районов области. Если регоператор проигнорирует это предупреждение, местные власти намерены обратиться в федеральные органы власти. О размещении александровских отходов на полигоне у деревни Бабанино сообщила директор департамента природопользования Татьяна Клименко. По ее словам, мера временная, так как . Пока отходы накапливаются на мусорсортировочной станции «Бригантина».