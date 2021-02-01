Управкомпании могут попасть на крупный штраф. Только за прошедшую неделю управкомпании получили 32 предостережения о некачественной уборке снега, наличию мусора на придомовых территориях,

Управкомпании могут попасть на крупный штраф. Только за прошедшую неделю управкомпании получили 32 предостережения о некачественной уборке снега, наличию мусора на придомовых территориях, сосулек и снежных навесов на крышах многоквартирных домов. Впрочем, это все равно не заставило нерадивых управляшек работать лучше. После предостережений 4 обслуживающих организации не исправили ситуацию во дворах. Теперь их могут наказать