Также планируется поставка ряда тренажёров для реабилитации пациентов.

В 2021 году первичный сосудистый центр ГКБ Владимира №4 получит современное медицинское оборудование для лечения и реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Учреждение оснастят ангиографом с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических вмешательств и лечебных операций на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях. Здесь появится диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований и трансторакальной эхокардиографии, а также аппарат УЗИ для исследования сердца и сосудов, аппарат ИВЛ», - уточнили в Белом доме.Также планируется поставка ряда тренажёров для реабилитации пациентов.