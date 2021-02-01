Инвестор отказался от своих намерений.

Инвестор отказался от своих намерений.28 января Арбитражный суд принял исковое заявление ООО «Ташир — Владимир»к управлению земельными ресурсами.В нем истец просит признать недействительными торги на соответствующий земельный участок. А также вернуть внесенный за него задаток в размере более 3 миллионов рублей. Заседание по этому делу назначено на 17 марта.Поясним, чтов феврале прошлого года эта компания выиграла аукцион на долгосрочную (трехлетнюю) аренду участка площадью 4 тысячи кв. метров на пустыре через дорогу от храма Михаила-Архангела на Студеной горе в центре Владимира. За плату более чем 11 миллионов рублей в год. Он предназначался под строительство гостиницы с подземным паркингом.Напомним также, что в мае 2017 года администрация города Владимира приглашалажителей обсудить использование земельного участка, расположенного по адресу: Студеная гора, 6-а.Егопредлагалосьвыставить на аукцион под строительство многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями делового управления, социального и бытового обслуживания и автостоянкой.Отметим, что этот земельный участок находится в зоне регулирования застройки «Исторический центр города Владимира». Поэтому на потенциального застройщика налагаются планировочные ограничения: так, высота будущего здания не должна превышать 15 метров до конька крыши, а строить разрешается только с применением традиционных строительных и отделочных материалов.Фото с сайта