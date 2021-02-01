У всех транспортных средств серьезные механические повреждения. О пострадавших пока не сообщается.

Во Владимире произошло серьезное ДТП. Около получаса назад на улице Безыменского столкнулись «ВАЗ», «КИА» и автомобиль скорой помощи. У всех транспортных средств серьезные механические повреждения. По предварительным данным, "ВАЗ" закрутило на заснеженном участке дороге, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. О пострадавших пока не сообщается. Информация уточняется.Фото