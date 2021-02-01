Белый дом договорился об открытии в регионе филиала Приволжского исследовательского медицинского университета, который расположен в Нижнем Новгороде. Он будет работать на базе ВлГУ.

Во время главы региона поднимался вопрос о возможности появления во Владимирской области своего медицинского ВУЗа.«Многие наши ребята сейчас уезжают учиться в Иваново. В итоге они обрастают связями и остаются там. Учась здесь, им было бы выгоднее оставаться во Владимире», - подчеркнул Владимир Сипягин.Губернатор добавил, что возможность его строительства анализируется.«Надо понять – что лучше? Потратить деньги на возведение здания или больше целевиков направлять? Потребуется не только сам ВУЗ построить, но и общежития. Надо просчитать – сколько денег потребуется, чтобы его запустить, но ещё раз скажу, что это будет большой плюс», - уточнил он.Отметим, что Белый дом договорился об открытии в регионе филиала Приволжского исследовательского медицинского университета, который расположен в Нижнем Новгороде. Он будет работать на базе ВлГУ.