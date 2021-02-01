Данная схема движения разработана при участии ГИБДД и городской администрации.

Во Владимире введена постоянная схема движения на перекрестке М-7 "Волга" с улицей Веризинская и выездом от НИКТИД. Она приведена в соответствие с проектными значениями. На перекрестке установлены новые светофоры и дорожные знаки.При движении по основному ходу федеральной автодороги на перекрестке запрещены левые повороты с пересечением встречного направления. Разрешен поворот направо в сторону улицы Веризинская при движении со стороны Нижнего Новгорода. Поворот направо при движении со стороны Москвы на НИКТИД запрещен.Выезд на М-7 «Волга» от улицы Веризинская возможен налево и направо под разрешающий сигнал светофора. Для проезда на Веризинскую при движении по М-7 «Волга» со стороны Москвы необходимо заблаговременно свернуть на дорогу-дублер у НИКТИДа. Выезд на федеральную трассу с дороги-дублера под разрешающий сигнал светофора в любом направлении.Данная схема движения разработана при участии ГИБДД и городской администрации. Отметили в пресс-службе Управления дорогой.Просим водителей учесть информацию об изменениях, быть внимательными при проезде участка и соблюдать правила дорожного движения.